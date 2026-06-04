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Gaziantep'te Tır Devrildi

Gaziantep\'te Tır Devrildi
04.06.2026 13:59
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İslahiye'de arpa yüklü tır, kavşakta kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kavşakta kontrolden çıkan arpa yüklü tırın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşağa yaklaşan tırın, kontrolü kaybolduktan sonra devrilme anları yer aldı.

Kaza, sabah saatlerine doğru İslahiye ilçesi çevreyolu Kırıkçalı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa'dan Hatay yönüne giden A.B. yönetimindeki Mercedes marka 47 AEK 463 plakalı arpa yüklü tır, çevreyolunda seyrettiği sırada kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptıktan sonra dönel kavşakta yan yattı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken 112 acil sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yan yatan tırdaki arpa yola saçılırken trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlandı.

Arpa yüklü tırın devrilme anı kamerada

Kavşakta kontrolden çıkan arpa yüklü tırın devrilme anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, yoldan hızla gelerek kavşağa yaklaşan tırın, bir anda kontrolden çıkarak devrilme anları yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Tır Devrildi - Son Dakika

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