Gaziantep\'te tırın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te fabrika avlusunda geri manevra yapan tırın altında kalan 5 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki Hasan Kaplan, Dolpin Halı fabrikasına ait avluda geri manevra yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 HM 625 plakalı tırın altında kaldı. Feci kaza sonrası küçük çocuk ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde tırın altında kalan Hasan Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin arından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP