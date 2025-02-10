Gaziantep\'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı ilçesine bağlı Kömürler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı mevkiinden Sakçagözü istikametine giden Yusuf T. idaresindeki 02 AEF 018 plakalı açık kasa kamyonet, Kömürler mevkiinde Sakçagözü istikametinden Nurdağı istikametine giden Olcay Özçelik idaresindeki 06 ETJ 08 Suzuki marka açık kasa araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 06 ETJ 08 plakalı araçta bulunan Ahmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Olcay Özçelik ve Yusuf T. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP