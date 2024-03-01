Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ayda yapılan operasyonlarda 194 kişi tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Şubat ayında çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda 473 kilo 60 gram esrar, 46 kilo 552 gram metamfetamin, 1 kilogram 639 gram sentetik kannabinoid, 314 gram eroin, 10 bin 545 adet uyuşturucu hap, 24 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında bin 693 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 194 şüpheli ise tutuklandı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonlarında 194 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Edirne'de bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayın ardından aynı iş yeri maskeli şahıslar tarafından kundaklandı. İşletme kullanılamaz hale gelirken, şüphelilerin İstanbul'a kaçtığı tespit edildi. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen komşu işletme sahipleri de gözaltına alındı.
Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Erol Ö. tüfekle vurarak öldürdüğü abisi Yusuf Ö. ile onun eşi Rabia Ö., toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Erol Ö. tutuklandı.
Ağrı'nın Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin çalışmaları sonucunda kasten öldürme, hırsızlık ve şantaj suçlarından aranan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Ambarcılı Mahallesi'nde, Sinan K.'ya ait olan yazlık evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fethiye Çarşı caddesinde polis ve jandarma ekipleri bir araya gelerek sürücülere yayalara öncelik verilmesi konusunda bilgilendirme yaptı. Sürücülere trafik kuralları hakkında broşürler dağıtıldı ve emniyet kemeri takmayan sürücüler uyarıldı. Denetimlerin yaya geçitlerinde devam edeceği belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 21 düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca, denetimlerde yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen sahte pasaportlar, para ve diğer malzemeler de delil olarak kullanıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı takip ve çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen N.Ç. ve S.S.'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hindistan'da bir özel hastanede çalışan erkek hemşire Chirag Yadav, yoğun bakıma alınan 24 yaşındaki bir kadını taciz etmeye çalıştı. Kadının karşı koyması üzerine uyuşturucu iğne yapan hemşire, tecavüz etti. Olayın ardından Yadav, polis tarafından gözaltına alındı. Görüntülerde hemşirenin kadının yatağının etrafında bulunan perdeyi çektiği görüldü. Akciğer enfeksiyonu için tedavi gören kadın, durumu ailesine anlattıktan sonra şikayetçi oldu.
Şanlıurfa'da bir ilkokulda soluk borusuna yabancı cisim kaçan öğrenci, okul müdürü tarafından uygulanan heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Siteler Mahallesi'nde bir araç parkında yaşayan 78 yaşındaki Feridun T., ölü olarak bulundu. Yakın zamanda kalça ameliyatı geçiren Feridun T.'nin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan olayda, 22 yaşındaki Fuat Can Kavas evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda ortaya çıkacak.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ö'nün kaçak alkol ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyonda, 10 ton kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, A.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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