Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 adrese baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 7 kilo 670 gram esrar ile birlikte ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kılıç, hassas terazi, fişek ve 50 bin TL para ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

28.04.2024 13:49
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Gaziantep'te polis ekiplerince 2 adrese yönelik uyuşturucu operasyonda 7 kilo 670 gram esrar ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 2 adrese yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 kilo 670 gram esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kılıç, 2 adet hassas terazi, 62 adet fişek ile 50 bin TL para ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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