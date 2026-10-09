Gaziantep'te yasa dışı göçmen geçişini sağlayan 6 organizatör yakalanarak tutuklandı

Gaziantep'te yasa dışı göçmen geçişini sağlayan 6 organizatör yakalanarak tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan ülkeye girişini sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Gaziantep'te düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmasını sağladığı tespit edilen 6 organizatör yakalanarak tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmasını sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: İHA
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