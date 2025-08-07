Gaziantep\'te Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 otomobil birbirine çarptı. 9 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı- Gaziantep kara yolunu Sakçagözü Mahallesi Mevkiinde meydana geldi. Meydana gelen kazada sürücüleri öğrenilemeyen 16 LSE 22 plakalı otomobil, karşı yönde gelen 27 ANZ 341 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza yapan araçların arkasından gelen 06 DH 3190 ile 34 ND 2283 plakalı otomobiller de çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP