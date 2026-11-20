İzmir'in Gaziemir ilçesinde araçta ele geçirilen 54 bin 850 uyuşturucu hapla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 03.45 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri park halindeki araçta yaptığı aramada 54 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.