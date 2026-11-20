Gaziemir'de araçta 54 bin 850 uyuşturucu hap bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziemir ilçesinde dün saat 03.45 sıralarında İnönü Mahallesi'nde park halindeki bir araçta 54 bin 850 uyuşturucu hap bulundu. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aramasında ele geçirilen haplarla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde araçta ele geçirilen 54 bin 850 uyuşturucu hapla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 03.45 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri park halindeki araçta yaptığı aramada 54 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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