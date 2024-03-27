Gaziosmanpaşa\'da Eltisini Bıçaklayan ve Yakarak Yaralayan Sanığın Akıl Hastalığı Tespit Edildi

Gaziosmanpaşa'da evine gittiği eltisini, çay hazırladığı sırada bıçaklayan ve üzerine kaynar su dökerek yakan sanığın akıl hastalığının bulunduğu tespit edildi. Mahkeme, sanığın cezai sorumluluğunun olmadığını belirterek yüksek güvenlikli sağlık kurumlarından birinde koruma ve tedavi altına alınmasına hükmetti.
Gaziosmanpaşa'da 4 Ağustos 2022'de çay içme bahanesiyle evine gittiği eltisi Behice Çayıroğlu'nu mutfakta çay hazırladığı sırada arkasından bıçakladığı ve üzerine kaynar su dökerek yaktığı iddia edilen sanık Esma A.'nın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya sanık Esma A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki Behice Çayıroğlu ile sanık avukatı Fevzi Can Arslan da duruşma salonunda hazır bulundu.
Hiçbir şey hatırlamadığını söyledi
Duruşmada savunma yapan sanık Esma A., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, olay gününü de olayla ilgili hiçbir şeyi de hatırlamadığını söyledi. Müşteki Behice Çayıroğlu ise şikayetinin hala devam ettiğini ifade etti.
Meyve soyduğu sırada arkasından yakaladığı belirtildi
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Esma A.'nın müşteki Çayıroğlu ile elti olduğunu, olay günü çay içme bahanesiyle müştekinin evine gittiği, Çayıroğlu mutfakta çay hazırlayıp meyve soyduğu sırada arkasından yakaladığını anlattı. Açıklanan mütalaada, sanık Esma A.'nın müşteki Çayıroğlu'nu arkasından yakaladıktan sonra vücudunu birden fazla bıçakladığı ve Çayıroğlu'nun üzerine kaynar su döktüğü de aktarıldı.
Akıl hastalığının bulunduğu tespit edildi
Mütalaada, sanık hakkında Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından rapor geldiği, rapora göre sanığın akıl hastalığının bulunduğunun tespit edildiği, bu gerekçeyle de sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi ve 'akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri uygulanması' talep edildi. Sanık Esma A.'nın avukatı Fevzi Can Arslan, müvekkilinin beraatına, mahkeme aksi düşüncedeyse mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi. Son sözü sorulan sanık ise beraatını talep etti.
Ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi, tedavi altına alınacak
Kararını açıklayan mahkeme, her ne kadar sanık Esma A.'ya 'kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açılmışsa da, gelen rapora göre sanığın işlediği suça ilişkin cezai sorumluluğunun olmadığını belirtti. Sanık Esma A. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden heyet, ayrıca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri uygulanmak suretiyle sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarından birinde koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi. - İSTANBUL
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