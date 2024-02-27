Gaziosmanpaşa'da Taksimetre Tartışması: Şoför Gençleri Otobanın Ortasında İndirmek İstedi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Taksimetre Tartışması: Şoför Gençleri Otobanın Ortasında İndirmek İstedi

Gaziosmanpaşa\'da Taksimetre Tartışması: Şoför Gençleri Otobanın Ortasında İndirmek İstedi

Gaziosmanpaşa'da taksiye binen 2 genç, taksimetrenin açılmaması üzerine şoförle tartıştı. Şoför, gençlere 'Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin' diyerek araçtan indirmek istedi. Gençlerin kayıt aldığını gören şoför ise 'Tamam indirmiyorum. Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar' diyerek yola devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

27.02.2024 09:50  Güncelleme: 09:52
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Gaziosmanpaşa'dan taksiye binen 2 genç, taksimetrenin açılmaması üzerine şoförle tartıştı. Taksi sürücüsü tartışma sırasında gençlere, "Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin" diyerek araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine gençlerin kayıt aldığını gören sürücü, "Tamam indirmiyorum. Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar" diyerek yola devam etti. Yaşananlar gencin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iki genç, gece saatlerinde bir taksiye bindi. İddiaya göre, bir süre sonra taksimetrenin açılmadığını fark eden gençler durumu sürücüye bildirdi. Taksi sürücüsünün verdiği cevapların ardından araçta sözlü tartışma başladı. Taksimetreyi açmamasına rağmen kendisini savunan taksi sürücüsü, "Ben taksimetreyi açmak zorundayım ama köprü başına geldiğimde unuttuğumu fark ettim. Zaten taksi çağırma uygulamasına girip baktığımızda mesafeler arası ortalama ücreti gösteriyor" diyerek kendisini savundu. Bunun üzerine yolcular yaşananlara, "Belki bana 100 lira fazla söyleyeceksin" sözleriyle tepki gösterdi.

"Otobanın ortasında inin" dedi kaydı görünce vazgeçti

Bunun üzerine pişkin taksi sürücüsü önce, "Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin" diyerek gençleri indirmek istedi. Sonrasında video kaydına alındığını fark eden sürücü bu kez, "Tamam indirmiyorum. Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar" sözleriyle yola devam etti. Gençler ise, "Sen bizi indiremezsin, götürmek zorundasın. Madem böyle korkuların var, taksimetreyi neden açmıyorsun?" diyerek taksi sürücüsüne tepki gösterdi. O ilginç anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Taksimetre Tartışması: Şoför Gençleri Otobanın Ortasında İndirmek İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Taksimetre Tartışması: Şoför Gençleri Otobanın Ortasında İndirmek İstedi - Son Dakika
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