Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda aniden rahatsızlanarak yere yığılan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, saat 15.45 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda yürüyüş yaptığı sırada aniden fenalaşan 88 yaşındaki Ayşe Yılmaz, yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar yaşlı kadının yardımına koştu. Kalp rahatsızlığı geçirdiği değerlendirilen Yılmaz'a, sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kahyalar Mahallesi'ndeki morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.