Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, aydınlatma direği ile çöp konteynerine çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından otomobilden yürüyerek inen sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, kaza anı kameralara anbean yansıdı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Gazipaşa'nın Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 JL 842 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce kaldırımdaki çöp konteynerine, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yerinden sökülürken, çöp konteyneri de kullanılamaz hale geldi. Çevrede maddi hasar meydana gelirken cadde adeta savaş alanına döndü.

Kaza anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak büyük bir gürültüyle çöp konteyneri ve aydınlatma direğine çarpması, kazayı gören vatandaşların sürücünün bulunduğu kapıyı açması ve sürücünün yürüyerek otomobilden inmesi kayıtlara girdi.

Kazanın ardından araçtan yola akan motor yağı, sürücüler için tehlike oluşturdu. Gece saatlerinde belediye ekiplerine ulaşılamaması üzerine çevredeki vatandaşlar, olası yeni kazaların önüne geçebilmek için kendi imkanlarıyla yola toz dökerek zemini güvenli hale getirmeye çalıştı.

Kazanın ardından otomobili olay yerinde bırakan sürücünün olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde gerekli incelemeler yapıldı. Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. - ANTALYA