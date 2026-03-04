Gazipaşa\'da Muz Yüklü Tır Devrildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyeti kaybedilen muz yüklü tır devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin Limanı'ndan yüklenen ithal muzları Antalya'ya götüren 33 BRY 93 plakalı tır, saat 13.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Ahmet Ç.'nin aracı kendi imkanlarıyla terk ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, devrilen tır nedeniyle kara yolunda kısa süreli aksama yaşandı. - ANTALYA