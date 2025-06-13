Gazipaşa\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BJC 830 plakalı cip, sürücüsü Nurcan G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nurcan G. ile araçta yolcu olarak bulunan Erol G. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA