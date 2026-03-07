Gazze'de Can Kaybı 72 Bine Ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yönelik saldırıları sonucu son 48 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanmasıyla, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 72 bin 123'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 640'a, yaralı sayısı bin 707'ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 72 bin 123'e, yaralı sayısının ise 171 bin 805'e ulaştığı kaydedildi. - GAZZE