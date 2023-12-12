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Gebze'de Mantar Toplamak İçin Giden Vatandaş, Cinayet Kurbanının Cesedini Buldu - Son Dakika
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Gebze'de Mantar Toplamak İçin Giden Vatandaş, Cinayet Kurbanının Cesedini Buldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mantar toplamak için ormana giden bir vatandaş, bıçaklanarak öldürülen Mesut Ulusoy'un cesedini buldu. Jandarma ekipleri, 2 gün süren takibin ardından olaya karışmış olabileceği değerlendirilen 6 şüpheliyi yakaladı. Tutuklanan şüphelilerden biri, Ulusoy'un dükkanında çalışan bir kişi olduğu ortaya çıktı.

12.12.2023 - 12:45,  Güncelleme: 12:53
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İş adamına korkunç tuzak: Mantar toplamaya gitti, ceset buldu

Sır cinayeti jandarma çözdü, didik didik delil aradılar

Cinayet şüphelisi çalışanı çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mantar toplamak için ormana giden vatandaş, bıçaklanarak öldürülen Mesut Ulusoy'un cesedini buldu. Cinayetin aydınlatılması için ormanda didik didik ipucu arayan jandarma ekipleri, 2 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından olaya karışmış olabileceği değerlendirilen 6 şüpheliyi yakaladı. Tutuklanan 2 şüpheliden birinin Mesut Ulusoy'un dükkanında çalışan olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 gün önce Gebze'de bulunan Denizli Göleti civarındaki ormanlık alanda mantar toplayan vatandaş bir erkeğin kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde bıçaklanarak öldürülen şahsın Darıcalı iş adamı Mesut Ulusoy olduğu tespit edildi. Ulusoy'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Ulusoy'un Darıca'da fırın işletmeciliği yaptığı ve geniş bir kesim tarafından tanındığı öğrenildi.

Hem gölette hem ormanda didik didik ipucu arandı

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, hemen harekete geçen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayetin aydınlatılması için soruşturmayı derinleştirdi. Jandarma ekipleri, çok sayıda mobese görüntüsü izledi. 2 günlük teknik ve fiziki takibin ardından R.K., M.K., A.Z., M.Z. ve E.K. ile F.K. isimli şahısların olaya karışmış olabileceği tespit edildi. Şüphelilerden F.K. Diyarbakır'da yakalanırken, diğerleri ise Kocaeli'nin farklı ilçelerinde gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerinden yola çıkan ekipler, Denizli Göleti'ne atıldığı belirlenen cep telefonu ile cüzdanı aradı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler göletin içinde detaylı aramalar yaptı. Dalgıç polisler gölette, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri de ormanlık alanda didik didik ipucu bulmaya çalıştı. Yapılan aramalarda Ulusoy'un cüzdan ve cep telefonuna rastlanılmadı.

Yanında çalışanı çıktı

Şüphelilerden F.K.'nın Mesut Ulusoy'un dükkanında çalışan olduğu öğrenildi. F.K. ile E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 zanlı ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Zanlılar ifadelerinde, olayı alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini iddia etti. Hayatını kaybeden Mesut Ulusoy'un cenazesi ise Karabük'te defnedildi.

Gebze\'de Mantar Toplamak İçin Giden Vatandaş, Cinayet Kurbanının Cesedini Buldu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de Mantar Toplamak İçin Giden Vatandaş, Cinayet Kurbanının Cesedini Buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gebze'de Mantar Toplamak İçin Giden Vatandaş, Cinayet Kurbanının Cesedini Buldu - Son Dakika
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