Gebze'de Market Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Gebze'de Market Yangını Kontrol Altına Alındı

Gebze\'de Market Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketin manav bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Kocaeli, Gebze, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de Market Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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