Gelibolu'da 109 Yıllık Top Mermisi Bulundu - Son Dakika
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Gelibolu'da 109 Yıllık Top Mermisi Bulundu

Gelibolu\'da 109 Yıllık Top Mermisi Bulundu

Gelibolu Yarımadası'nda bir köylü tarafından 18 top mermisi bulundu, kazı çalışmaları sürüyor.

16.09.2024 12:31
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Çanakkale Savaşları'nın gerçekleştiği tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir köylü tarafından 109 yıllık top mermisi bulundu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemelerde 18 top mermisi gün yüzüne çıkarıldı.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımdası'nda 109 yıllık top mermileri bulundu. Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyünde köpeği doğum yapan bir köylü yavruları almak için girdiği bölgede top mermilerini fark etti. Köylünün ihbarı üzerine bölgeye gelen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı ekiplerin bölgede başlattığı kazı çalışmalarında 150 milimetre çapında 18 top mermisi bulundu. Bölgede yapılan kazı çalışmaları devam ederken, gün yüzüne çıkarılacak top mermisi sayısının da artması bekleniyor.

"Kazı çalışmaları 10 gün sürebilir"

Dedektörlerle yapılan incelemelerde bölgede daha fazla top mermisinin çıkabileceğini söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Müzeler Koordinatörü Mert Çatalbaş, "Çanakkale 'Tarihi Alanı' dünyanın en iyi korunan savaş mahallerine sahip ve bu alanlarda halen 109 yıl önce yaşanan çarpışmalardan kalan savaş buluntularına çokça rastlamak mümkün. Bu topraklara maneviyat kazandıran da bu özelliği. Bu kalıntılar bazen arkeolojik araştırmalarda bazen de tasadüfi olarak karşımıza çıkabiliyor. Bugün Büyükanafarta köyünde ortaya çıkarılan top mermileri de bunlardan bazıları. Bir vatandaşımızın haber vermesi ile direkt Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) ekipleri ile birlikte bölgeye intikal ettik. Gerekli önlemleri aldıktan sonra dedektör taraması ile daha fazla top mermisi olup olmadığını kontrol ettik. Sahada görünür durumda 150 milimetrelik 18 adet top mermisi tespit ettik. Alanın temizliğinin ardından mermilerin tam sayılarının tespiti ve güvenli bir şekilde kaldırılması için kazı çalışmaları 10 gün kadar sürebilir. Başkanlığımız kurulduktan sonra imha edilen tehlike arz eden top mermilerinin sayısı 60'a yaklaştı. Bu konuda il ve ilçe jandarma PAMİT ekiplerine de teşekkür etmek gerekiyor. Vatandaşlarımızın da artık bu konu hakkında bilinçlendiğini ve herhangi bir kazaya mahal vermediğini görmek sevindirici" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gelibolu'da 109 Yıllık Top Mermisi Bulundu - Son Dakika

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