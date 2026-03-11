Genç kazada hayatını kaybetti, organları 5 hastaya umut oldu - Son Dakika
Genç kazada hayatını kaybetti, organları 5 hastaya umut oldu

Genç kazada hayatını kaybetti, organları 5 hastaya umut oldu
11.03.2026 19:58
Burdur'da kaza geçiren 21 yaşındaki Bartu Efe Zengin, hayatını kaybettikten sonra organları bağışlandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan ve 10 gün süren yaşam savaşını kaybeden 21 yaşındaki genç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gencin ailesi tarafından bağışlanan organları 5 hastaya umut olacak.

Kaza, 28 Şubat'ta Burdur-Antalya karayolu Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartu Efe Zengin (21) idaresindeki 15 SE 803 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından bulunan levhaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonrasında hayati tehlikesi bulunan Zengin Isparta sevk edilirken burada 10 gün süren tedavisinin ardından kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Ailesinin kararı ile organları 5 hastaya umut olacak

Bartu Efe Zengin'in beyin ölümün gerçekleştiği öğrenilirken ailesinin kararı ile organlarının bağışlanacağı belirtildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla alınan kalp, karaciğer, böbrekler ve kornealar, organ nakli bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Antalya'da farklı hastanelere gönderildi. 21 yaşındaki gencin organları, organ bağışı bekleyen 5 hastaya umut olacak.

Öte yandan Bartu Efe Zengin'in cenazesi Sultandere Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Aile Kabristanlığına defnedildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Burdur, Kaza, Son Dakika

