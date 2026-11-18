Rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddialarına ilişkin iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve bir kısım belediye başkanlarının da arasında olduğu 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla 200 sanığın yargılandığı ve 24 Ağustos 2026'da karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı. 2 bin 130 sayfalık gerekçeli kararda sanıkların ve avukatların duruşmalarda yaptığı savunmalar, gizli tanık ve tanık beyanları yer aldı.

63 ayrı eylemin anlatıldığı gerekçeli kararda Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılsa da atılı suçları işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği kaydedildi. Öte yandan örgüt üyeliği suçundan da bir kısım sanıkların beraatlerine hükmedildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda sanıklara verilen cezalar da yer buldu. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, 'ihaleye fesat karıştırma', '2 kez rüşvet' ve 'aklama' suçlarından 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı. Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 'rüşvet' suçundan 6 yıl 3 ay, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ise aynı suçtan beraati kararda ifade edildi. Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin'in 'rüşvet' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası gerekçeli kararda kaydedildi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın 'rüşvet' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası da gerekçeli kararda belirtildi.