Devrilen traktörün altındaki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza bugün öğlen saatlerinde Balatçık Mahallesi Örtülü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir traktörün şarampole devrildiği ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilen traktörün altında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında kurtarıldı. Sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Traktör sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.