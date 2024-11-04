Germencik\'te Yasadışı Bahis Operasyonu

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasadışı bahisle mücadele kapsamında yapılan operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Germencik İlçesi Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından dijital materyaller ile yasadışı bahis ile mücadele kapsamında T.K. isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 10 adet tablet, 3 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 33 adet GSM hattı, 5 adet kredi kartı, 10 adet içerisinde kullanıcı adı ve şifre yazılı defter ele geçirildi. T.K. isimli şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN