Geyve'de Bungalovdan Televizyon ve Buzdolabı Çalındı, Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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Geyve'de Bungalovdan Televizyon ve Buzdolabı Çalındı, Şüpheliler Tutuklandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan bir bungalovdan gece saatlerinde 2 televizyon ve 2 buzdolabı çalındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin bungalov sahibinin yeğeni olduğu öğrenildi.

27.06.2024 12:05
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan bungalovdan 2 televizyon ile 2 buzdolabı çalındı. Harekete geçen jandarma ekiplerince yakalanan iki şüpheliden 1'inin, bungalov sahibinin yeğeni olduğu öğrenildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Geyve ilçesi Kızılkaya Mahallesi'nde bulunan İ.D.'e ait bungalovdan gece saatlerinde 2'şer adet buzdolabı ve televizyon çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, hırsızları tespit etmek için çalışma başlattı. Ekiplerce hırsızlığı K.Y.M. ve bungalov sahibinin yeğeni H.A.D.'nin yaptığı belirlendi. Kimlik tespiti sonrasında yakalanarak gözaltına alınan iki şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Geyve'de Bungalovdan Televizyon ve Buzdolabı Çalındı, Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geyve'de Bungalovdan Televizyon ve Buzdolabı Çalındı, Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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