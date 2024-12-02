Gine'de Futbol Maçında İzdiham: 56 Ölü

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Gine'de futbol maçı sırasında taraftarlar arasında çıkan olaylarda izdiham meydana gelmesi sonucu 56 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Gine'nin Nzerekore kentinde futbol maçı sırasında çıkan çatışmanın ardından yaşanan izdihama ilişkin hükümet tarafından açıklama yapıldı. Resmi açıklamaya göre izdiham sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 56 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede internet erişimi kısıtlanırken, yaralıların tedavi gördüğü hastanenin girişi polis tarafından güvenlik kordonuna alındı. Gine Başbakanı Amadou Bah Oury, olayın sorumlularının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Dün yerel futbol takımları arasında oynanan maçta hakemin tartışmalı penaltı kararının ardından taraftar birbirine girmiş ve izdiham yaşanmıştı. Yüzlerce kişinin sahaya indiği olaylarda polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi. - CONAKRY