Giresun Bulancak'ta Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Giresun Bulancak'ta Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Yakalandı

Giresun Bulancak\'ta Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Yakalandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili olarak yapılan yoğun çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olayın şüphelilerinin yakalanmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederek, Bulancak esnafına ve olayda yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

18.04.2024 18:29
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Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı yazılı açıklamada, "Bulancak'ta bir kuyumcu dükkanında kar maskeli şahıslar tarafından işlenen yağma suçu kapsamında polis ve jandarma ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde olayın şüphelileri olan E.B., S.C., S.T. yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Değerli güvenlik güçlerimize özverilerinden dolayı teşekkür ediyor; Bulancak esnafına, işyeri çalışanlarına, olayda hafif yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun Bulancak'ta Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

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