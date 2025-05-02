Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Güneyköy köyünde bitki toplarken 25 metre yükseklikten düşen yaşlı adama hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Giresun merkez nüfusuna kayıtlı Rahmi Demir (80), akşam saatlerinde doğada galdirik bitkisi topladığı sırada yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - GİRESUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Giresun'da 80 Yaşındaki Adam Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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