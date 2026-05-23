Giresun'da feci kaza: 5 aile üyesi hayatını kaybetti - Son Dakika
Giresun'da feci kaza: 5 aile üyesi hayatını kaybetti

23.05.2026 22:17
Giresun'daki zincirleme kazada Yıldız ailesinden 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Giresun'da dün gece Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde arkadan gelen demir yüklü tırın kırmızı ışıkta beklerken otomobillerine arkadan çarpması sonrasında hayatlarını kaybeden 3 kardeş ile anne ve babaları yarın Trabzon'un Arsin ilçesinde son yolculuklarına uğurlanacak.

Dün gece saat 01.45 sıralarında Ordu istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan M.U. yönetimindeki 55 K 4065 plakalı demir yüklü tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiindeki ışıklarda bekleyen ve ailesi ile İstanbul'dan memleketi Trabzon'a gitmekte olan Ali Yıldız (45) idaresindeki 34 PM 61 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan araç önünde duran Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PN 09 plakalı otomobile çarptı. Bu araç da çarpmanın etkisiyle ileri fırlayarak önünde kırmızı ışıkta beklemekte olan Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki otomobil yüklü tıra çarptı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Yıldız ile aynı araçta bulunan eşi Melek Yıldız (40), ikiz çocukları Hamza Yıldız (7) ve Hasan Yıldız (7) ile Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetti, büyük kızları Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralandı.

Kazaya neden olan tır sürücüsü M.U. (59) da kazada ağır yaralanırken, Ferhat Yıldız, Fatma Yıldız, Rana Yıldız, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Yıldız ailesinin 5 ferdi yarın Trabzon'un Arsin ilçesi Konak mahallesinde öğle namazı sonrasında aynı yerdeki aile kabristanlığında toğrağa verileceği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Trabzon, Yaşam, Son Dakika

Beşiktaş’tan Jorge Jesus bombası
Siyaseti bırakan Meral Akşener’den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray’dan istiyoruz
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
