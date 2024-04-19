Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcu soygunu: Soygunçular fotoğraf sayesinde yakalandı - Son Dakika
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Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcu soygunu: Soygunçular fotoğraf sayesinde yakalandı

Giresun\'un Bulancak ilçesinde kuyumcu soygunu: Soygunçular fotoğraf sayesinde yakalandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcu dükkanına yapılan silahlı soygunun ardından kaçan soyguncular, geride bıraktıkları çantadan çıkan fotoğraf sayesinde yakalandı. Kuyumcu dükkanı sahibi, soyguncuların aracına yetişerek çantayı aldığını ve içinden çıkan fotoğrafın polislerin soyguncuları yakalamasını sağladığını belirtti. Çalınan altınlar eksiksiz olarak kendisine teslim edildi.

19.04.2024 13:59  Güncelleme: 14:08
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Giresun'un Bulancak ilçesinde dün bir kuyumcu dükkanına pompalı tüfekle girerek 4,5 kilogram altını alıp kaçan soyguncuları geride bıraktıkları çantadan çıkan fotoğrafın yakalattığı ortaya çıktı.

İlçenin Bulancak Mahallesi Şemsettin Caddesi'nde dün saat 11.00 sıralarında yaşanan silahlı kuyumcu soygununda silahlı soyguncuları ele veren detaylar ortaya çıkmaya başladı. Olay sırasında soyguncularla arbede yaşayan kuyumcu Erdoğan Gündoğdu araç içerisinden aldığı çantadan çıkan fotoğrafın izini süren polisin kısa sürede çalınan altınlarla beraber 3 şüpheliyi ele geçirdiği belirlendi.

Soyguncuları fotoğraf ele verdi

Kuyumcu dükkanı soygunu ile ilgili yaşananları anlatan Kuyumcu Erdoğan Gündoğdu, "Ben soygun sırasında dışarda çay ocağındaydım. Dükkanımdaki silah seslerini duyunca hemen olay yerine geldim. İçerde çalışan elemanı etkisiz hale getirmişlerdi. Ben de içeri girmek istedim ancak arkadaşlarım beni silahlı oldukları için bırakmadılar. O sırada altınları alıp kaçan hırsızlar araca binerlerken peşlerinden koştum. Arbede yaşandı ve tam o sırada araçta elime geçen bir çantayı aldım. Çantaya baktığımda içinden bir fotoğraf çıktı ve polislerde o fotoğrafın izini sürerek hırsızları yakaladı. Fotoğraf soygunculardan birine aitmiş" dedi.

Çalınan altınların eksiksiz olarak olarak kendisine teslim edildiğini de ifade eden Gündoğdu, "Emniyet ve jandarma ekipleri kısa sürede yakaladılar. Hırsızların sakladıkları altınları da eksiksiz olarak getiriler. Yaklaşık 7.5 milyon lira değerinde 3 kilo bilezik, 300 gram 14 ayar zincir grubu vardı. Altınlarımı teslim aldık. Emniyet güçlerimize, jandarmamıza ve özellikle bizimle ilgilenen valimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Silahla ateş ettiler mermiler başımın üstünden geçti

Soyguncuların etkisiz hale getirdiği kuyumcu çalışanı Abdullah Bay ise "İçerdeydim bir anda içeri girerek bana 'Ellerin kaldır' dediler. Ben ise soyguncu olduklarını anlayınca refleksle tezgahın altındaki silaha eğildim o anda bana ateş açtılar. Ben eğildiğim için mermiler başımın üzerinden geçti. Zaten hedefleri müdahale edeni vurmakmış. Bana elimi başımın üzerine koyup köşeye geçmemi istediler. Biri de kapıda gözcülük yapıp altınları alıyordu" şeklinde konuştu.

Aracı durdurmak için çalıntı taksinin arka lastiğini bıçakla kesti

Silahlı soyguncuların bindikleri aracın lastiğini bıçaklayarak bölgeden uzaklaşmasını engelleyen Taner Karbaş da, "Ben de çay ocağında çay içiyordum. O sırada silah sesi duyunca herkes silah sesinin geldiği yöne doğru gitmeye başladı. Ben de gittim bir baktım. Araca binmiş gidiyorlar. O anda ilk aklıma gelen aracın lastiğini patlatmaktı. Silah olsa ateş ederdim ama silah olmayınca o anda elime geçirdiğim bir bıçakla hemen lastiği kestim. Lastiği kesmem işe yaramış olmalı ki çok uzağa gidememişler. En fazla 3 kilometre sonra park etmek zorunda kalmışlar. Gizledikleri başka bir araç yardımıyla kaçmaya çalışmışlar. Taksinin şoförü ise elleri, ayakları bağlanmış ve ağzı bantlanmış halde bulundu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kuyumcu dükkanına kar maskeli ve pompalı tüfekle giren soyguncular E.B., S.C. ve S.T.'nin emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Giresun Adliyesi'ne çıkartılmaları bekleniyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Bulancak, Giresun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcu soygunu: Soygunçular fotoğraf sayesinde yakalandı - Son Dakika

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