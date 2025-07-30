Giresun\'da Mera Kavgası: İki Ölü

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden karı-koca, Sarvan köyünde yan yana toprağa verildi.

Kümbet Yaylası Şıhobası Obası'nda dün sabah saatlerinde komşu iki aile arasında mera yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Haşim Gençalioğlu (75), tabancayla komşuları Mustafa Kırömeroğlu (65), eşi Ayşe Kırömeroğlu'na (63) ve oğulları S.K.'ya (27) ateş etti. Mustafa ve Ayşe Kırömeroğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında yaralanan S.K. ise babası ve annesini vuran Gençalioğlu'nu sopayla darp ederek ölümüne neden oldu.

Mustafa ve Ayşe Kırömeroğlu'nun cenazeleri bugüh Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkez ilçeye bağlı Sarvan köyüne getirildi. Sarvan Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından çift, köydeki aile kabristanlığında yan yana defnedildi. Cenazeye çok sayıda yakının yanı sıra köy halkı da katıldı.

Olayda hayatını kaybeden Haşim Gençalioğlu'nun cenazesinin ise yarın aynı köyde defnedileceği öğrenildi.

Silahlı saldırıda yaralanan Samet Kırömeroğlu'nun ise Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. - GİRESUN