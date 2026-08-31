Giresun’da sağanak yağış 2,2 milyon liralık zarara neden oldu - Son Dakika
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Giresun’da sağanak yağış 2,2 milyon liralık zarara neden oldu

Giresun’da sağanak yağış 2,2 milyon liralık zarara neden oldu
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Giresun'da kuvvetli sağanak sonrası mahsur kalan 20 kişi tahliye edildi, Espiye'de fındık bahçesinde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Heyelanlar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı; ilk tespitlere göre 2 milyon 261 bin 700 lira zarar oluştu.

Giresun'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında mahsur kalan 20 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Espiye ilçesinde fındık bahçesinde mahsur kalan 6 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Öte yandan, sağanak yağış kentte 2,2 milyon liralık zarara neden oldu.

Giresun'da son günlerde etkili olan kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağışlar, il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Giresun Valiliği koordinesinde tüm kurum, ekip ve iş makineleriyle sahada müdahale, yol açma ve arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Saha çalışmalarına destek amacıyla İstanbul AFAD, Afyonkarahisar AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Giresun'a görevlendirildi. Arama-kurtarma ekipleri tarafından mahsur kalan 20 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi. Espiye ilçesine bağlı Aralıcak köyünde fındık bahçesinde mahsur kalan 6 kişi de ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Bölgede bulunan fındık işçileri ise tedbir amacıyla güvenli alanlara nakledildi.

"10 köy yolu ulaşıma kapalı"

Yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşım ve altyapıda da aksaklıklar yaşandı. Güvenlik gerekçesiyle Yağlıdere-Espiye kara yolu ulaşıma kapatılırken, Espiye'de 8, Dereli'de ise 2 olmak üzere toplam 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yağışlar nedeniyle 26 köy ve mahallede toplam 4 bin 434 aboneye elektrik verilemezken, 275 internet ve 254 telefon abonesinin de iletişimi kesildi. Bulancak ilçesinde 2 baz istasyonunda meydana gelen arızalara ekipler tarafından müdahale edildi.

"2 milyon 261 bin liralık zarar tespit edildi"

Giresun Defterdarlığına bağlı zarar tespit ekiplerinin ilk incelemelerinde 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araçta toplam 2 milyon 261 bin 700 liralık zarar tespit edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise toplam 102 ihbar ulaştı. İhbarların 57'si sel ve su baskını, 9'u heyelan, 11'i mahsur kalma, 3'ü kaya düşmesi ve 22'si diğer olaylardan oluştu.

Olumsuz hava şartlarının etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla Giresun genelinde 4 bin 126 personel, 640 araç ve 207 iş makinesi aktif olarak görev yapıyor. Giresun Valiliği koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumların çalışmaları 24 saat esasına göre sürdürülürken, ekiplerin ulaşım, altyapı ve arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Giresun, Espiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun’da sağanak yağış 2,2 milyon liralık zarara neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun’da sağanak yağış 2,2 milyon liralık zarara neden oldu - Son Dakika
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