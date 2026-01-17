Giresun'da tır aydınlatma direğine çarptı, şoför hayatını kaybetti - Son Dakika
17.01.2026 21:09  Güncelleme: 21:10
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan tırın şoförü A.D. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Bulancak Belediye Plajı mevkisinde Giresun istikametine giden A.D. idaresindeki 76 AAJ 827 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Olay yerine çağrılan sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır şoförü A.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Iğdır nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen A.D.'nin kalp krizi geçirmesinin ardından kaza yaptığı üzerinden durulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bulancak, Giresun, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

