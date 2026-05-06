Giresun\'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Yeniköy köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yeniköy köyünde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 49 yaşındaki Yılmaz Kaplan yönetimindeki 60 NA 948 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre takla atan araç, fındık ağaçlarına takılarak durabildi.
Kazada, araç sürücüsü Yılmaz Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN
