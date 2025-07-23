Giresun\'da Yaylada Yangın Kontrol Altına Alındı

Giresun'da yayladaki bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Giresun'un Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası Şıh obasında sabah saatlerinde Ömer Sağır'a ait yayla evinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dereli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma olmayan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor - GİRESUN