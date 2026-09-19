Giresun Espiye'de menfeze düşen iki çocuk hastaneye kaldırıldı, biri kurtarılamadı

Giresun Espiye'de menfeze düşen iki çocuk hastaneye kaldırıldı, biri kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Espiye'deki Çalkaya köyünde su dolu menfeze düşen 2 çocuk, ihbar üzerine sudan çıkarılıp Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 yaşındaki çocuk Giresun'a sevk edilirken, diğer çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde su dolu menfeze düşen 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğer çocuk tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Çalkaya köyünde oyun oynayan iki çocuk su dolu menfeze düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından iki çocuk sudan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 yaşındaki Z.S.G., Espiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Giresun'a sevk edildi. Diğer çocuk Yusuf Erdem Arslan ise Espiye Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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