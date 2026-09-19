Giresun Espiye'de menfeze düşen iki çocuk hastaneye kaldırıldı, biri kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Espiye'de menfeze düşen iki çocuk hastaneye kaldırıldı, biri kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Espiye'deki Çalkaya köyünde su dolu menfeze düşen 2 çocuk, ihbar üzerine sudan çıkarılıp Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 yaşındaki çocuk Giresun'a sevk edilirken, diğer çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde su dolu menfeze düşen 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğer çocuk tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çalkaya köyünde oyun oynayan iki çocuk su dolu menfeze düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından iki çocuk sudan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 yaşındaki Z.S.G., Espiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Giresun'a sevk edildi. Diğer çocuk Yusuf Erdem Arslan ise Espiye Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Espiye Devlet HastanesiAcil Durum3. SayfaGiresunGüncelEspiyeÇocukSudanKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu
Erzurum’da silahlı çatışmada 1’i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı Erzurum'da silahlı çatışmada 1'i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
Alanya seferinde taciz iddiası Otobüs muavini gözaltına alındı Alanya seferinde taciz iddiası! Otobüs muavini gözaltına alındı
Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor
21:22
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
21:18
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
20:55
İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi
İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi
20:12
Salah, Türkiye’deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
19:59
Canlı anlatım: Trabzonspor farka gidiyor
Canlı anlatım: Trabzonspor farka gidiyor
19:52
İstanbul’da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
İstanbul'da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 21:48:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Giresun Espiye'de menfeze düşen iki çocuk hastaneye kaldırıldı, biri kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement