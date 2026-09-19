Giresun Espiye'de menfeze düşen iki çocuk hastaneye kaldırıldı, biri kurtarılamadı

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde su dolu menfeze düşen 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğer çocuk tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çalkaya köyünde oyun oynayan iki çocuk su dolu menfeze düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından iki çocuk sudan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 yaşındaki Z.S.G., Espiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Giresun'a sevk edildi. Diğer çocuk Yusuf Erdem Arslan ise Espiye Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.