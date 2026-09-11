Giresun Şebinkarahisar'da fındık işçisi taşıyan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Giresun Şebinkarahisar'da fındık işçisi taşıyan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı

Giresun Şebinkarahisar\'da fındık işçisi taşıyan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. İlk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Malatya'ya mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şebinkarahisar ilçesi Tamzara mevkiinde meydana geldi. Malatya'ya mevsimlik fındık işçilerini taşıyan 44 VP 793 plakalı minibüs, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, araçta bulunan mevsimlik fındık işçilerinden çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Şebinkarahisar, 3. Sayfa, Giresun, Malatya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun Şebinkarahisar'da fındık işçisi taşıyan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Şebinkarahisar'da fındık işçisi taşıyan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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