Girne açıklarındaki gemi faciasında DNA ile 2 naaşın kimliği tespit edildi - Son Dakika
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Girne açıklarındaki gemi faciasında DNA ile 2 naaşın kimliği tespit edildi

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Girne açıklarındaki gemi faciasında DNA ile 2 naaşın kimliği tespit edildi
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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasında 27 kişi hayatını kaybetti. Daha önce ulaşılan 2 naaşın kimliği DNA ile belirlenirken, 4 naaşın sonucu bekleniyor ve son naaş için arama sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından geçtiğimiz günlerde naaşlarına ulaşılan 2 kişinin kimliği belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği "Filo Jet" gemi faciasında kayıp kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmaları kapsamında daha önce ulaşılan iki naaşın DNA incelemeleri sonucu Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

4 naaşın DNA sonucu bekleniyor

Açıklamada, arama çalışmaları sırasında ulaşılan diğer 4 naaşın kimliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen DNA incelemelerinin sonuçlarının beklendiği kaydedildi. Faciada kayıp olan son maaş için arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Girne açıklarındaki gemi faciasında DNA ile 2 naaşın kimliği tespit edildi - Son Dakika
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