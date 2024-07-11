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Göçmen kaçakçılarının çift araçlı oyununa polis geçit vermedi

Göçmen kaçakçısı 2 şahıs tutuklandı

HATAY - Hatay'da 2 araç içerisinde 7 göçmeni kaçıran 2 şahıs mahkemece tutuklandı. Göçmen kaçakçılarının önlem amaçlı çift araçlı yolculuk oyunu polis ekipleri tarafından bozuldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından 9 Temmuz tarihinde Antakya- Belen yolu üzerinde durdurulan 2 araç içerisinde ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 7 Suriye uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelileri S.C. ile A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Göçmen şahıslar ise işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılarından birinin araç içerisinde tek başına öncü şeklinde yolculuk yaptığı ve yol kontrolü yaptığı anlaşıldı. Öncü kaçakçının arkadaki araca bilgi verdiği oyuna polis ekipleri geçit vermedi.