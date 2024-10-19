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Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, 9.370 TL ele geçirildi.

19.10.2024 11:30
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Afyonkarahisar'da polis tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şahsın yabancı uyruklu oldukları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri öncü ve artçı olarak ilerlediği tespit edilen 2 aracı takibi alıp gerekli güvenlik önlemlerinin ardından durdurdu. Araçlarda bulunan şahısların yapılan kimlik sorgulamalarında bir şahsın yurda kaçak yollardan girdiği tespit edildi. Olay sonrası araçta bulunan ve organizatör oldukları öne sürülen yabancı uyruklu Y.E. ile S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 370 TL paraya da ele konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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