Göksun’da sulama kanalına düşen yaşlı adam ölü bulundu
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sulama kanalına düşen 74 yaşındaki Feyzi Gürbüz, itfaiye ekiplerinin arama çalışması sonucu ölü olarak bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sulama kanalına düşen 74 yaşındaki Feyzi Gürbüz, itfaiye ekiplerinin arama çalışması sonucu ölü olarak bulundu.
Olay, gece saatlerinde Göksun ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Feyzi Gürbüz'ün mahalle yakınlarındaki sulama kanalına düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kanal boyunca arama ve tarama çalışması başlattı. Çalışmalarda Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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