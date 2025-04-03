Gölbaşı\'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Furkan Erbay idaresindeki 33 AZC 571 plakalı otomobil, Balkar Beldesi girişinde bulunan ve bir çok kazanın yaşandığı Çelik rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Furkan Erbay ile araçta yolcu olarak bulunan Enver Erbay ve Gül Firay Erbay yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerince yaralılara müdahale ettiği esnada bir başka hafif ticari araç da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bu aracın şarampole yuvarlanması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen 3 yaralı, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan vatandaşlar, bölgede sürekli yaralanmalı kazaların yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN