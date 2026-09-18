Gölcük\'te evden hırsızlık şüphelisi Yalova Çiftlikköy\'de tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerinin takibi sonucu Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, adreste bulunan ve aranma kaydı olan bir kişi daha gözaltına alındı.

Gölcük ilçesinde 10 Eylül'de meydana gelen evden hırsızlık olayı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Y.U. isimli şüphelinin Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde olduğu belirlendi. Adrese 17 Eylül'de düzenlenen operasyonla Y.U. yakalandı. Arama yapılan ikamette bulunan ve hakkında aranma kaydı olduğu tespit edilen A.U. isimli şahıs da gözaltına alınarak gerekli işlemleri yapılmak üzere Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edilen hırsızlık şüphelisi Y.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.