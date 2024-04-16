Gölcük'te Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Gölcük'te Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Gölcük\'te Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir işyerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İki işyeri daha etkilendi ancak yangın büyümeden kontrol altına alındı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

16.04.2024 12:01
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan sanayi sitesinde bir işyerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İki işyeri daha etkilenirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, sabah 10.00 sıralarında Gölcük Sanayi Sitesinde bulunan oto fren bakım üzerine faaliyet gösteren işyerinde meydana geldi. İşyerinin çatı kısmından dumanların çıktığını gören çalışanlar 112 acil servisini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yükselen dumanlar Gölcük'ün geniş bir kısmında görüldü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, büyümeden kontrol altına alındı. İki işyerinin de yangından etkilendiği öğrenildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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