Gölpazarı\'nda Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri tarafından sıkı uyarı yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gölpazarı'na bağlı Kurşunlu ve Hüyük köylerinde bulunan mesire alanları, Beşgöller çevresi ve ormanlık alanlarda yapılan bilgilendirmelerde, ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Vatandaşlara mangal, semaver ve kamp ateşi yakmamaları, göletlere girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca piknik ve benzeri faaliyetlerin ardından oluşan atıkların çevreye bırakılmaması ve doğal alanların temiz tutulması istendi.

Yetkililer, vatandaşların ormanlık alanlarda herhangi bir yangın, duman veya şüpheli durumla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmaları gerektiğini belirtti.