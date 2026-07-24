Gönen’de peş peşe çıkan 5 yangınla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde aynı akşam farklı noktalarda çıkan 5 yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Temmuz 2026 akşam saatlerinde Gönen ilçesinde birbirine yakın 5 farklı noktada çıkan yangınlara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, BASKİ ve jandarma ekipleri müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangınlar büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda can kaybı yaşanmazken, bazı alanlarda maddi hasar meydana geldi.

Yangınlarla ilgili Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 53 yaşındaki İ.Ç. ile 19 yaşındaki S.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.