GÖNÜL-DER Platformu, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu - Son Dakika
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GÖNÜL-DER Platformu, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu

GÖNÜL-DER Platformu, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu

Yalova'da GÖNÜL-DER Platformu üyeleri, Gazze'deki saldırılar nedeniyle ateşkes çağrısında bulundu. Basın açıklamasında, Gazze'de yaşanan soykırım suçu vurgulandı ve İsrail'in saldırılarına son verilmesi gerektiği belirtildi.

22.04.2024 15:33
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Yalova'da GÖNÜL-DER Platformu üyeleri, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.

Cevdet Aydın Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasını GÖNÜL-DER Platformu adına Bünyamin Almaz yaptı. Almaz, Gazze'de soykırım suçu işlendiğini belirterek, "Son bilgilere göre Filistin'de, 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp. İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırılar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de, Siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Gazze'de şu anda on binlerce insan, yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. Evet, ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda" dedi.

Almaz, bir an önce İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir" ifadesini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa GÖNÜL-DER Platformu, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu - Son Dakika

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