Görele'de patpat kazası: 5 kişi yaralandı

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Giresun'un Görele ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının yamaçtan yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Görele ilçesine bağlı Güvendik Köyü Karganyatak Mahallesinde fındık işçilerini taşıyan patpat diye tabir edilen tarım aracının yuvarlandığına dair gelen ihbarın üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda 5 kişi yaralanırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - GİRESUN