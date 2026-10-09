Gözaltındaki gazeteciler Sevinç ve Balcı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltındaki gazeteciler Sevinç ve Balcı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla gözaltına alınan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gazeteciler hakkındaki süreç böylece hakimlik önüne taşınmış oldu.
Fon soruşturması kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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