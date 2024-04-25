Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Güvenlik Amiri Tartıştığı Yardımcısını Sopayla Öldürdü

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Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri, tartıştığı güvenlik amiri yardımcısını sopayla döverek öldürdü. Gözaltına alınan güvenlik amiri tutuklanarak ceza evine gönderildi. Güvenlik amiri ifadesinde, "Omzuna vurmayı amaçladım ama başına geldi" dedi.

Geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda, Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri olarak görev yapan Erdal Çaycı (43) ile güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay (47) arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Çaycı, sopayla Atilla Ay'ı darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Atilla Ay, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Çaycı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Nöbet listesi yüzünden iş arkadaşını öldürdü

Erdal Çaycı Hakimlik ifadesinde, "İki aydır nöbet listeleri yüzünden tartışıyorduk. Bu sebeple kendisini birkaç kez uyardım ama beni dinlemedi. Küfretti. Yanda duran sopaya önce o yöneldi. Bende sağ tarafımda duran sopayı elime aldım. Omzuna vurmayı amaçladım ama başına geldi. Birkaç kez vurdum" dedi. - İSTANBUL