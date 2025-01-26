Grand Kartal Otel'in sahibi ifadesinde yangın önlemlerini savundu - Son Dakika
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Grand Kartal Otel'in sahibi ifadesinde yangın önlemlerini savundu

Grand Kartal Otel\'in sahibi ifadesinde yangın önlemlerini savundu

Bolu'daki otelin sahibi Halit Ergül, yangınla ilgili alınan önlemleri açıkladı, son denetim 15 Aralık'ta yapıldı.

26.01.2025 15:38
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Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in tutuklanan sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, en son denetimin 15 Aralık'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını ve yangınla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilemediğini söyleyen Ergül, "Yangına karşı alarm sistemi vardı ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi" dedi.

Halit Ergül, savcılıktaki sorgusunda, yangına karşı her türlü önlemi aldıklarını öne sürerek, otele en son denetimin 15 Aralık'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi. Ergül, "Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi. Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur" dedi.

Yangının başladığı mutfaktan aşçıbaşının sorumlu olduğunu ifade eden Ergül, "Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekiyordu" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Grand Kartal Otel'in sahibi ifadesinde yangın önlemlerini savundu - Son Dakika

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