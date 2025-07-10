Grand Kartal Otel Yangınında Resepsiyonist İfadesi

Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin tutuksuz yargılanan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilk ihbarda bulunan kişi olan resepsiyonist, olay gecesi önce kuvvetli bir sarsıntı hissettiğini, ardından dumanları fark ettiğini belirterek, "Etrafa baktım, yangın butonu ve söndürme tüpünü göremedim. Bağırmaya başladım. Alarm kesinlikle çalmadı" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada, 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına 4'üncü günde de devam ediliyor. Duruşmanın 4'üncü gününde savunma yapan 26. sanık, otelin resepsiyon görevlisi ve tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin, olay gecesi yaşadıklarını anlattı.

"İşe yangından bir ay önce girmiştim"

Yangın ihbarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilk bildiren kişi olan Yiğithan Burak Çetin, işe yangından bir ay önce, aralık ayında girdiğini ifade ederek, "3 Aralık 2024'de bir haftalık oryantasyon eğitimine başladık. Bu sırada bize program öğrettiler ve onun üzerinde çalışmalar yaptık. Oryantasyon sırasında gün sonu işlemleri, misafir kartı hazırlanışı öğretildi. Sonrasında otelde işe başladım ve çoğunlukla gece yarısı resepsiyonistliği yaptım" dedi.

"Etrafa baktım, yangın butonu ve söndürme tüpünü göremedim"

Çetin, olay gecesi önce kuvvetli bir sarsıntı hissettiğini ve sonrasında dumanları fark ettiğini belirterek, "Etrafa baktım, yangın butonu ve söndürme tüpünü göremedim. Sonra Yusuf'un, 'Yangın var' diye bağırdığını duyunca jandarmayı aradım. Jandarma beni 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönlendirdi, bende bilgileri aktardım" diye konuştu.

"Alarm kesinlikle çalmadı"

Yoğun duman sebebiyle üst katlara çıkamadığını aktaran Çetin, "Bağırmaya başladım. İlk çıkan kişiyi hatırlıyorum, gündüz güvenlik görevlisi Mehmet Bey'di. Sonrasında insanlar tahliye olmaya devam etti. Zeki ve Emir Aras'ı gördüm, ailesiyle beraber. Emir Aras panik içinde talimatlar veriyordu. Alarm kesinlikle çalmadı" ifadelerini kullandı.

Yiğithan Burak Çetin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, beraat ve tahliyesini talep ettiğini de ifade etti. - BOLU